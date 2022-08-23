Житель Сургута выиграл 19 млн, потратив 100 рублей

Житель Сургута выиграл в гослотерею Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Сургута выиграл в гослотерее «Все или ничего» 19 млн, потратив на билет 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственной компании «Столото».

«Житель Югры выиграл в гослотерею более 19 миллионов рублей, купив билет за 100 рублей. В государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 19 243 940 рублей. Удача оказалась на стороне участника из Сургута», — сказали в пресс-службе.

На данный момент миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он пока не знает о своем везении. В пресс-службе добавили, что по итогам 2021 года совокупная сумма выигрышей участников из ХМАО составила более 688 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута выиграл 15 миллионов рублей. Он смог отгадать все 12 чисел комбинации в лотереи «Все или ничего».