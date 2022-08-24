РФ начала давать визы тем, кто хочет сбежать из Латвии

24 августа 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Россия выдаст визы желающим уехать из Латвии на фоне задержаний Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия начала выдавать визы людям, которых задержали во время протестов против сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Об этом заявил посол России в Латвии Михаил Ванин. «Посольство РФ в Риге начало выдавать визы тем, кого задержали в ходе протестов у памятника, чтобы они могли выехать из Латвии», — сообщил Ванин в эфире телеканала «Россия 24». Снос памятника воинам-освободителям в Риге начался 23 августа. Многие люди вышли протестовать после сноса. Власти Латвии задержали 14 человек, передает RT. Глава МИД Латвии пригрозил высылкой из страны протестующим иностранцам, сообщает телеканал 360.

Россия начала выдавать визы людям, которых задержали во время протестов против сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Об этом заявил посол России в Латвии Михаил Ванин. «Посольство РФ в Риге начало выдавать визы тем, кого задержали в ходе протестов у памятника, чтобы они могли выехать из Латвии», — сообщил Ванин в эфире телеканала «Россия 24». Снос памятника воинам-освободителям в Риге начался 23 августа. Многие люди вышли протестовать после сноса. Власти Латвии задержали 14 человек, передает RT. Глава МИД Латвии пригрозил высылкой из страны протестующим иностранцам, сообщает телеканал 360.