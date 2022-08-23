Артюхов взял на контроль назначения в мэрии Нового Уренгоя

Артюхов усилит контроль за мэрией Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя не справляется с кадровым вопросом, что не нравится губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Поэтому он взял эту проблему на особый контроль, решив усилить власть города своими людьми. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке.

«Артюхов решил активно решать проблему с кадрами в Новом Уренгое, хотя по сути мэрии нужно решать их самой. Губернатор уже укрепил власть своим экс-замом Андреем Вороновым, которого назначил на должность мэра. Теперь взялся за соцблок. Кроме того, недавно из Салехарда прислали чиновника правительства на должность зама главы по финансам», — сообщает источник.

В пресс-службу Нового Уренгоя и в правительство ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. В мэрии города сообщили, что не знают о решении губернатора усилить контроль. «Этой информации у нас нет», — сообщили в администрации. На момент выхода публикации пресс-служба правительства округа ответ не предоставила.

Член общественной палаты и политолог Евгений Забродин считает, что усиление такого крупного города как Новый Уренгой чиновниками из правительства — это полезно. «У этих чиновников есть более короткое плечо для общения с региональным центром. Очень часто руководители высокого уровня в муниципалитетах назначаются из регионального центра», — пояснил Забродин. Также политолог считает, что такие действия губернатора говорят о его высокой включенности. «То, что губернатор обращает внимание на проблемы в муниципалитетах, в том числе и кадровые проблемы, это говорит о его высоком уровне включенности в решение проблем. Он держит их под своим контролем», — резюмировал Забродин.

Ранее сообщалось, что после приезда в Новый Уренгой в рамках «Честного маршрута» Артюхов остался недоволен тем, как работает соцблок мэрии и решил провести зачистку кадров, такой информацией делились источники агентства. После инсайдер в муниципалитете сообщил, что замглавы по соцвопросам сохранит свой пост, но лишится части полномочий. Кроме того, 23 августа на должность замглавы мэрии Нового Уренгоя был назначен бывший руководитель управления межбюджетных отношений ЯНАО Сергей Дегтярев.