Экс-мэра Ройзмана задержали на двое суток

24 августа 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Силовики приехали к Ройзману утром 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан силовиками на двое суток по делу до дискредитации ВС России. Об этом URA.RU сообщил адвокат бывшего политика Владислав Идамжапов. «На Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов», — рассказал адвокат. От иных комментариев он пока воздержался. Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан силовиками на двое суток по делу до дискредитации ВС России. Об этом URA.RU сообщил адвокат бывшего политика Владислав Идамжапов. «На Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов», — рассказал адвокат. От иных комментариев он пока воздержался. Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.