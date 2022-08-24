Экс-мэра Ройзмана задержали на двое суток

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан силовиками на двое суток по делу до дискредитации ВС России. Об этом URA.RU сообщил адвокат бывшего политика Владислав Идамжапов.
«На Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов», — рассказал адвокат. От иных комментариев он пока воздержался.
Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.
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