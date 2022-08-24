Экс-мэра Ройзмана задержали на двое суток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Силовики приехали к Ройзману утром 24 августа Фото:
новость из сюжета
Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан силовиками на двое суток по делу до дискредитации ВС России. Об этом URA.RU сообщил адвокат бывшего политика Владислав Идамжапов.

«На Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов», — рассказал адвокат. От иных комментариев он пока воздержался.

Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан силовиками на двое суток по делу до дискредитации ВС России. Об этом URA.RU сообщил адвокат бывшего политика Владислав Идамжапов. «На Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов», — рассказал адвокат. От иных комментариев он пока воздержался. Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...