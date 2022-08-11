11 августа 2022

Челябинцев приглашают на военную службу в Таджикистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, новобранец, призывник, вооруженные силы, репетиция парада, срочник
Кандидатам предлагают все социальные льготы военнослужащего по контракту Фото:

Челябинцам предлагают пойти служить по контракту в Таджикистан. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области.

«Открыт набор в войсковую часть №01162 Центрального военного округа (город Душанбе, республика Таджикистан). Большой выбор должностей (2-4 тарифный разряд)», — говорится в сообщении о наборе.

Кандидатам предлагают зарплату от 60 тысяч рублей, трехразовое питание, либо продовольственный паек, обеспечение формой. Проживать можно либо в казарме, либо в съемной квартире.

При подписании контракта военнослужащий получит все социальные льготы, выслуга лет будет исчисляться, как год за три. А через шесть лет военнослужащий сможет получить собственное жилье.

Ранее объявляли набор добровольцев в именные батальоны Челябинской области «Южный Урал» и «Южноуралец», которые принимают участие в спецоперации на Украине. Всего в двух батальонах числится 514 человек. Все они перед отправкой в зону боевых действий проходят необходимую подготовку.

Спецоперация на Украине началась после эскалации восьмилетнего конфликта в Донбассе со стороны ВСУ. Президент РФ назвал ее проведение вынужденной мерой. Главной задачей российских военнослужащих является защита населения Донецкой и Луганской народных республик.

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Челябинцам предлагают пойти служить по контракту в Таджикистан. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области. «Открыт набор в войсковую часть №01162 Центрального военного округа (город Душанбе, республика Таджикистан). Большой выбор должностей (2-4 тарифный разряд)», — говорится в сообщении о наборе. Кандидатам предлагают зарплату от 60 тысяч рублей, трехразовое питание, либо продовольственный паек, обеспечение формой. Проживать можно либо в казарме, либо в съемной квартире. При подписании контракта военнослужащий получит все социальные льготы, выслуга лет будет исчисляться, как год за три. А через шесть лет военнослужащий сможет получить собственное жилье. Ранее объявляли набор добровольцев в именные батальоны Челябинской области «Южный Урал» и «Южноуралец», которые принимают участие в спецоперации на Украине. Всего в двух батальонах числится 514 человек. Все они перед отправкой в зону боевых действий проходят необходимую подготовку. Спецоперация на Украине началась после эскалации восьмилетнего конфликта в Донбассе со стороны ВСУ. Президент РФ назвал ее проведение вынужденной мерой. Главной задачей российских военнослужащих является защита населения Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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