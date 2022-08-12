Депутат ГД объяснила, почему выплат семьям к 1 сентября не будет

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Нуждающиеся семьи ежемесячно получают на детей порядка 12 000 рублей, объяснила Светлана Бессараб Фото:

В этом году российские семьи не получат разовую выплату в 10 000 рублей на подготовку детей к школе, так как пособия нуждающимся и так ежемесячно выплачиваются государством в размере около 12 000 рублей. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Разовые выплаты не предвидятся, потому что детки в нуждающихся семьях сегодня и так получают ежемесячные пособия. Поддержка составляет от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка. В среднем он составляет 12000, но мы знаем, что у нас есть регионы, где он еще выше. То есть ежемесячная поддержка получается примерно 12000 рублей. И это вместо разовых 10 000. По-моему, это должно дать возможность семьям рассчитывать, в том числе и на подготовку к школе», — подчеркнула Светлана Бессараб.

При этом депутат Госдумы отметила, что если возникнет такая необходимость, то дополнительные выплаты нуждающимся семьям к учебному году могут быть произведены. «Если такая ситуация возникнет и семьи будут нуждаться, думаю, будет принято соответствующее решение. Хотя оно, конечно же, потребует огромных финансовых вложений, что на текущий момент достаточно сложно», — добавила Бессараб.

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил произвести выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, чтобы помочь россиянам подготовиться к новому учебному году. Однако, по данным аналитического центра университета «Синергия», около 23% граждан РФ потратили деньги на продукты питания.

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В этом году российские семьи не получат разовую выплату в 10 000 рублей на подготовку детей к школе, так как пособия нуждающимся и так ежемесячно выплачиваются государством в размере около 12 000 рублей. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Разовые выплаты не предвидятся, потому что детки в нуждающихся семьях сегодня и так получают ежемесячные пособия. Поддержка составляет от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка. В среднем он составляет 12000, но мы знаем, что у нас есть регионы, где он еще выше. То есть ежемесячная поддержка получается примерно 12000 рублей. И это вместо разовых 10 000. По-моему, это должно дать возможность семьям рассчитывать, в том числе и на подготовку к школе», — подчеркнула Светлана Бессараб. При этом депутат Госдумы отметила, что если возникнет такая необходимость, то дополнительные выплаты нуждающимся семьям к учебному году могут быть произведены. «Если такая ситуация возникнет и семьи будут нуждаться, думаю, будет принято соответствующее решение. Хотя оно, конечно же, потребует огромных финансовых вложений, что на текущий момент достаточно сложно», — добавила Бессараб. В 2021 году президент России Владимир Путин поручил произвести выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, чтобы помочь россиянам подготовиться к новому учебному году. Однако, по данным аналитического центра университета «Синергия», около 23% граждан РФ потратили деньги на продукты питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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