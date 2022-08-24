Глава Екатеринбурга запретил жителям жарить шашлык

Запрет начнет действовать с 25 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ввести на территории города особый противопожарный режим, который подразумевает, что жители не смогут жарить шашлыки и разводить костры в лесу. Особый режим начнет действовать с 25 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В этот период запрещено посещать леса, использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Также запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ», — сообщается на сайте.

В прошлом году запрет начал действовать 26 апреля. В конце мая прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил посещать леса в связи с введением особого противопожарного режима. Причиной стали лесные пожары — с середины апреля в регионе выгорело более 21 тысячи гектаров. В конце июля прошлого года Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе, но он продолжал действовать в области.