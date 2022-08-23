Тюмень не получит деньги по новой федеральной программе

Деньги из федерального бюджета не выделят, так как в Тюменской области еще остаются аварийные дома, ждущие расселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская область не вошла в список регионов, которые в 2022 году получат поддержку от государства на расселение аварийного жилья по новой федеральной программе. Это следует из информации, опубликованной Главным управлением строительства региона в Telegram.

«Правительство РФ запускает новую программу расселения аварийного жилья. Первыми средства получат девять регионов, до 1 мая полностью расселившие дома, признанные аварийными на начало 2017 года. В Тюменской области эта программа еще реализуется: семь муниципальных образований эту работу завершили, 10 — продолжают», — сообщил ГУС в своем telegram-канале.

Из этих данных следует, что в текущем году Тюменская область не сможет претендовать на поддержку правительства по новой программе. На нее выделено 22,5 млрд рублей.

Как ранее писало URA.RU, расселить дома, признанные аварийными до 2017 года, власти Тюменской области планируют до конца 2023-го. В таком случае регион выполнит обязательства раньше срока, предусмотренного законодательством.