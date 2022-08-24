РФ возмутило участие Зеленского в заседании ООН по видео

Россия возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании ООН. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
«Россия возражает против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН, участие должно быть очным», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Постоянный представитель Китая при ООН и председатель Совбеза Чжан Цзюнь уточнил, что Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН по Украине в режиме видеоконференцсвязи.
Ранее Небензя призвал ООН осудить убийство Украиной российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он уточнил, что это преступление уже осудил официальный представитель Госдепартамента США.
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