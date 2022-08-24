РФ возмутило участие Зеленского в заседании ООН по видео

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский примет участие в заседании ООН в режиме ВКС Фото:

Россия возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании ООН. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

«Россия возражает против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН, участие должно быть очным», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Постоянный представитель Китая при ООН и председатель Совбеза Чжан Цзюнь уточнил, что Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН по Украине в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее Небензя призвал ООН осудить убийство Украиной российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он уточнил, что это преступление уже осудил официальный представитель Госдепартамента США.

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Россия возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании ООН. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя. «Россия возражает против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН, участие должно быть очным», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Постоянный представитель Китая при ООН и председатель Совбеза Чжан Цзюнь уточнил, что Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН по Украине в режиме видеоконференцсвязи. Ранее Небензя призвал ООН осудить убийство Украиной российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он уточнил, что это преступление уже осудил официальный представитель Госдепартамента США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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