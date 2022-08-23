Небензя призвал ООН осудить убийство Украиной Дарьи Дугиной

24 августа 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Россия призывает ООН решительно осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Россия призывает ООН решительно осудить убийство Киевом журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Отмечаем, что это преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима. Он [киевский режим] не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан», — сказал Небензя, передает ТАСС. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к смерти журналистки.

Россия призывает ООН решительно осудить убийство Киевом журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Отмечаем, что это преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима. Он [киевский режим] не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан», — сказал Небензя, передает ТАСС. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к смерти журналистки.