Невролог: для кого особо опасны аттракционы со свободным падением

25 августа 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Людям с гипертонией и остеохондрозом нежелательны спуски с «Тарзанки», считает Александр Евдокимов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аттракционы, связанные со свободным падением, особо опасны для людей с гипертонией, ярко выраженным шейным остеохондрозом, а также особо впечатлительным, так как большие перегрузки могут негативно сказаться на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «В аттракционах, связанных с падением, идут сильные перегрузки, поэтому, конечно, они не всем подходят. Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, были операции на сердце, то им, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идет достаточно сильная перегрузка и это вряд ли позитивно скажется на здоровье. Ну и впечатлительным людям не стоит этого делать», — подчеркнул Александр Евдокимов. При этом невролог отметил, что чаще всего любители аттракционов со свободным падением обращаются в травмпункты. «Основная опасность — это все-таки травмы. „Тарзанки“ и так далее — там в принципе все вокруг этого крутится. Неправильно взялся, потянул руку, шею, дернул спину, потому что силы не рассчитал, вес, плохо оттолкнулся, повис, где не надо. Это достаточно высокоскоростные подвижные мероприятия, поэтому проблемы происходят с завидной регулярностью. В специализированных заведениях риски меньше, там и средства защиты используются, какие-то страховочные мероприятия, инструкторы дают указания, но и там травмы могут быть. Все зависит от предоставляемых услуг, от уровня сервиса», — добавил Евдокимов. В этот день 25 августа 1784 года состоялся полет первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера на самодельном монгольфьере (воздушном шаре). Аэростат стартовал из городского сада Хериот и поднялся на высоту около 150 метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аттракционы, связанные со свободным падением, особо опасны для людей с гипертонией, ярко выраженным шейным остеохондрозом, а также особо впечатлительным, так как большие перегрузки могут негативно сказаться на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «В аттракционах, связанных с падением, идут сильные перегрузки, поэтому, конечно, они не всем подходят. Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, были операции на сердце, то им, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идет достаточно сильная перегрузка и это вряд ли позитивно скажется на здоровье. Ну и впечатлительным людям не стоит этого делать», — подчеркнул Александр Евдокимов. При этом невролог отметил, что чаще всего любители аттракционов со свободным падением обращаются в травмпункты. «Основная опасность — это все-таки травмы. „Тарзанки“ и так далее — там в принципе все вокруг этого крутится. Неправильно взялся, потянул руку, шею, дернул спину, потому что силы не рассчитал, вес, плохо оттолкнулся, повис, где не надо. Это достаточно высокоскоростные подвижные мероприятия, поэтому проблемы происходят с завидной регулярностью. В специализированных заведениях риски меньше, там и средства защиты используются, какие-то страховочные мероприятия, инструкторы дают указания, но и там травмы могут быть. Все зависит от предоставляемых услуг, от уровня сервиса», — добавил Евдокимов. В этот день 25 августа 1784 года состоялся полет первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера на самодельном монгольфьере (воздушном шаре). Аэростат стартовал из городского сада Хериот и поднялся на высоту около 150 метров.