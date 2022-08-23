23 августа 2022

В Курганской области начали сбор местных арбузов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, арбузы
В Курганской области поспели местные арбузы Фото:

В Целинном муниципальном округе (Курганская область) на бахчевых плантациях проходит сбор местных арбузов свежего урожая. Об этом рассказали в администрации округа.

«Десять гектаров бахчевых созревает на полях ИП Серебрякова и его тестя, известного знатока бахчевых культур <…> Выбираем наше, экологичное!» — сообщили в пресс-службе администрации и разместили фото урожая. Снимки сделаны в селе Казак-Кочердык.

Курганские аграрии выращивают, помимо арбузов, дыни, кабачки и тыквы. Также занимаются сбором томатов и перцев, которые поставляют предприятиям Целинного округа.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана купила арбуз с необычным содержимым. Когда женщина начала резать покупку, из арбуза пошла пена.

В Целинном округе Курганской области аграрии собирают свежий урожай арбузов
В Цеоинном округе поспели курганские арбузы
Курганские аграрии показали урожай местных арбузов

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В Целинном муниципальном округе (Курганская область) на бахчевых плантациях проходит сбор местных арбузов свежего урожая. Об этом рассказали в администрации округа. «Десять гектаров бахчевых созревает на полях ИП Серебрякова и его тестя, известного знатока бахчевых культур <…> Выбираем наше, экологичное!» — сообщили в пресс-службе администрации и разместили фото урожая. Снимки сделаны в селе Казак-Кочердык. Курганские аграрии выращивают, помимо арбузов, дыни, кабачки и тыквы. Также занимаются сбором томатов и перцев, которые поставляют предприятиям Целинного округа. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана купила арбуз с необычным содержимым. Когда женщина начала резать покупку, из арбуза пошла пена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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