В Целинном муниципальном округе (Курганская область) на бахчевых плантациях проходит сбор местных арбузов свежего урожая. Об этом рассказали в администрации округа.
«Десять гектаров бахчевых созревает на полях ИП Серебрякова и его тестя, известного знатока бахчевых культур <…> Выбираем наше, экологичное!» — сообщили в пресс-службе администрации и разместили фото урожая. Снимки сделаны в селе Казак-Кочердык.
Курганские аграрии выращивают, помимо арбузов, дыни, кабачки и тыквы. Также занимаются сбором томатов и перцев, которые поставляют предприятиям Целинного округа.
В Целинном округе Курганской области аграрии собирают свежий урожай арбузов
фото: VK Администрация Целинного муниципального округа
В Цеоинном округе поспели курганские арбузы
фото: VK Администрация Целинного муниципального округа
Курганские аграрии показали урожай местных арбузов
фото: VK Администрация Целинного муниципального округа
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В Целинном муниципальном округе (Курганская область) на бахчевых плантациях проходит сбор местных арбузов свежего урожая. Об этом рассказали в администрации округа. «Десять гектаров бахчевых созревает на полях ИП Серебрякова и его тестя, известного знатока бахчевых культур <…> Выбираем наше, экологичное!» — сообщили в пресс-службе администрации и разместили фото урожая. Снимки сделаны в селе Казак-Кочердык. Курганские аграрии выращивают, помимо арбузов, дыни, кабачки и тыквы. Также занимаются сбором томатов и перцев, которые поставляют предприятиям Целинного округа. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана купила арбуз с необычным содержимым. Когда женщина начала резать покупку, из арбуза пошла пена.