В Курганской области начали сбор местных арбузов. Фото

24 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

В Курганской области поспели местные арбузы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Целинном муниципальном округе (Курганская область) на бахчевых плантациях проходит сбор местных арбузов свежего урожая. Об этом рассказали в администрации округа. «Десять гектаров бахчевых созревает на полях ИП Серебрякова и его тестя, известного знатока бахчевых культур <…> Выбираем наше, экологичное!» — сообщили в пресс-службе администрации и разместили фото урожая. Снимки сделаны в селе Казак-Кочердык. Курганские аграрии выращивают, помимо арбузов, дыни, кабачки и тыквы. Также занимаются сбором томатов и перцев, которые поставляют предприятиям Целинного округа. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана купила арбуз с необычным содержимым. Когда женщина начала резать покупку, из арбуза пошла пена. В Целинном округе Курганской области аграрии собирают свежий урожай арбузов фото: VK Администрация Целинного муниципального округа В Цеоинном округе поспели курганские арбузы фото: VK Администрация Целинного муниципального округа Курганские аграрии показали урожай местных арбузов фото: VK Администрация Целинного муниципального округа

В Целинном муниципальном округе (Курганская область) на бахчевых плантациях проходит сбор местных арбузов свежего урожая. Об этом рассказали в администрации округа. «Десять гектаров бахчевых созревает на полях ИП Серебрякова и его тестя, известного знатока бахчевых культур <…> Выбираем наше, экологичное!» — сообщили в пресс-службе администрации и разместили фото урожая. Снимки сделаны в селе Казак-Кочердык. Курганские аграрии выращивают, помимо арбузов, дыни, кабачки и тыквы. Также занимаются сбором томатов и перцев, которые поставляют предприятиям Целинного округа. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана купила арбуз с необычным содержимым. Когда женщина начала резать покупку, из арбуза пошла пена.