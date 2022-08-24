Пермские УК задолжали коммунальщикам миллиарды рублей

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Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
О задолженности сообщается на сайтах ресурсноснабжающих организаций Фото:

Управляющие компании и ТСЖ Пермского края задолжали за тепло и горячую воду миллиарды рублей. Информация содержится в реестре, опубликованном на официальном сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

По данным на конец мая, УК накопили перед ресурсоснабжающей организацией долг в сумме 2 млрд 289 млн 796 тыс. рублей. В антилидерах по долгам — компании «МАКО» (178,7 млн. рублей), «ПМК» (170,1 млн. рублей) и «Техкомфорт» (162,2 млн рублей). Общий сумма долга товариществ собственников жилья (ТСЖ) составила 462,6 млн рублей.

В свою очередь жителей Перми накопили долги перед компанией «Нового-Прикамье» и «Пермэнергосбытом». Так, на сайте за шесть месяцев текущего года пермяки задолжали «Новогор-Прикамье» 577 млн рублей, отмечается на сайте компании. «210 неплательщиков за услуги водоснабжения и водоотведения в ближайшее время могут оказаться без канализации или воды», — предупреждает городской оператор водоснабжения и водоотведения.

ПАО «Пермэнергосбыт» в течение августа проводит совместные рейды с ООО «Тимсервис» по домам и квартирам злостных неплательщиков в Перми, Очере и Кунгуре. Объем задолженности жителей указанных городов перед ООО «Тимсервис» превысил 90,3 млн рублей. На сайте компании отмечается, что результатом рейдов «может стать отключение энергоснабжения, ограничение подачи горячей воды». Ранее в пресс-службе «Пермэнергосбыта» заявили, что жители края задолжали поставщику электроэнергии 4 млрд рублей.

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Управляющие компании и ТСЖ Пермского края задолжали за тепло и горячую воду миллиарды рублей. Информация содержится в реестре, опубликованном на официальном сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». По данным на конец мая, УК накопили перед ресурсоснабжающей организацией долг в сумме 2 млрд 289 млн 796 тыс. рублей. В антилидерах по долгам — компании «МАКО» (178,7 млн. рублей), «ПМК» (170,1 млн. рублей) и «Техкомфорт» (162,2 млн рублей). Общий сумма долга товариществ собственников жилья (ТСЖ) составила 462,6 млн рублей. В свою очередь жителей Перми накопили долги перед компанией «Нового-Прикамье» и «Пермэнергосбытом». Так, на сайте за шесть месяцев текущего года пермяки задолжали «Новогор-Прикамье» 577 млн рублей, отмечается на сайте компании. «210 неплательщиков за услуги водоснабжения и водоотведения в ближайшее время могут оказаться без канализации или воды», — предупреждает городской оператор водоснабжения и водоотведения. ПАО «Пермэнергосбыт» в течение августа проводит совместные рейды с ООО «Тимсервис» по домам и квартирам злостных неплательщиков в Перми, Очере и Кунгуре. Объем задолженности жителей указанных городов перед ООО «Тимсервис» превысил 90,3 млн рублей. На сайте компании отмечается, что результатом рейдов «может стать отключение энергоснабжения, ограничение подачи горячей воды». Ранее в пресс-службе «Пермэнергосбыта» заявили, что жители края задолжали поставщику электроэнергии 4 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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