В Кургане выставили на продажу комплектный и рабочий троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. Объявление появилось на сайте Avito.
«Продам троллейбус ЗИУ 682Г 1997 г. в., полностью комплектный и рабочий. Находится в г. Курган», — описывает предмет продажи автор объявления. Цена электрического транспорта составляет 450 тысяч рублей.
Судя по снимкам, 25-летний троллейбус в свое время использовался в Кургане на маршруте №2. Продавец предлагает использовать его как тонар для производства кур-гриль или других целей. Местом нахождения троллейбуса указана база в микрорайоне Локомотивный по улице Чехова.
Троллейбус, работавший в Кургане на маршруте №2, можно приобрести за 450 тысяч
фото: Avito Курган
У троллейбуса, выставленного на продажу в Кургане, хорошее состояние салона
фото: Avito Курган
Троллейбус находится на базе в курганском поселке Локомотивный
фото: Avito Курган
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В Кургане выставили на продажу комплектный и рабочий троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. Объявление появилось на сайте Avito. «Продам троллейбус ЗИУ 682Г 1997 г. в., полностью комплектный и рабочий. Находится в г. Курган», — описывает предмет продажи автор объявления. Цена электрического транспорта составляет 450 тысяч рублей. Судя по снимкам, 25-летний троллейбус в свое время использовался в Кургане на маршруте №2. Продавец предлагает использовать его как тонар для производства кур-гриль или других целей. Местом нахождения троллейбуса указана база в микрорайоне Локомотивный по улице Чехова. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане продается необычное кресло. Компьютерное кресло сделано из рогов лося и меха медведя.