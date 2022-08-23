23 августа 2022

В Кургане продается старый троллейбус в рабочем состоянии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирский транспорт Курган, троллейбус
В Кургане на продажу с рук выставили старый троллейбус Фото:

В Кургане выставили на продажу комплектный и рабочий троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. Объявление появилось на сайте Avito.

«Продам троллейбус ЗИУ 682Г 1997 г. в., полностью комплектный и рабочий. Находится в г. Курган», — описывает предмет продажи автор объявления. Цена электрического транспорта составляет 450 тысяч рублей.

Судя по снимкам, 25-летний троллейбус в свое время использовался в Кургане на маршруте №2. Продавец предлагает использовать его как тонар для производства кур-гриль или других целей. Местом нахождения троллейбуса указана база в микрорайоне Локомотивный по улице Чехова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане продается необычное кресло. Компьютерное кресло сделано из рогов лося и меха медведя.

В Кургане выставили на продажу б/у троллейбус
Троллейбус, работавший в Кургане на маршруте №2, можно приобрести за 450 тысяч
У троллейбуса, выставленного на продажу в Кургане, хорошее состояние салона
Троллейбус находится на базе в курганском поселке Локомотивный

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В Кургане выставили на продажу комплектный и рабочий троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. Объявление появилось на сайте Avito. «Продам троллейбус ЗИУ 682Г 1997 г. в., полностью комплектный и рабочий. Находится в г. Курган», — описывает предмет продажи автор объявления. Цена электрического транспорта составляет 450 тысяч рублей. Судя по снимкам, 25-летний троллейбус в свое время использовался в Кургане на маршруте №2. Продавец предлагает использовать его как тонар для производства кур-гриль или других целей. Местом нахождения троллейбуса указана база в микрорайоне Локомотивный по улице Чехова. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане продается необычное кресло. Компьютерное кресло сделано из рогов лося и меха медведя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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