В Кургане на продажу с рук выставили старый троллейбус Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане выставили на продажу комплектный и рабочий троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. Объявление появилось на сайте Avito.

«Продам троллейбус ЗИУ 682Г 1997 г. в., полностью комплектный и рабочий. Находится в г. Курган», — описывает предмет продажи автор объявления. Цена электрического транспорта составляет 450 тысяч рублей.

Судя по снимкам, 25-летний троллейбус в свое время использовался в Кургане на маршруте №2. Продавец предлагает использовать его как тонар для производства кур-гриль или других целей. Местом нахождения троллейбуса указана база в микрорайоне Локомотивный по улице Чехова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане продается необычное кресло. Компьютерное кресло сделано из рогов лося и меха медведя.

В Кургане выставили на продажу б/у троллейбус фото: Avito Курган

Троллейбус, работавший в Кургане на маршруте №2, можно приобрести за 450 тысяч фото: Avito Курган

У троллейбуса, выставленного на продажу в Кургане, хорошее состояние салона фото: Avito Курган