24 августа 2022
23 августа 2022

Мишустин выделил миллионы на мусорки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные баки. Раздельный сбор мусора. Челябинск, мусорные баки, раздельный сбор мусора, мусорка
ХМАО получит 9,6 млн рублей на раздельный сбор мусора. Фото:

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Часть этих денег получит ХМАО, сообщает пресс-служба правительства.

«Субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования. ХМАО получит, 9,6 млн рублей», — уточняется в документах на сайте правительства.

Большая часть средств — свыше 1,1 млрд будет направлена туда, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора. Остальную часть получат субъекты, где инфраструктура раздельного сбора ТКО только создается.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Каждый югорчанин вырабатывает в год по 230,9 кг мусора.

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Часть этих денег получит ХМАО, сообщает пресс-служба правительства. «Субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования. ХМАО получит, 9,6 млн рублей», — уточняется в документах на сайте правительства. Большая часть средств — свыше 1,1 млрд будет направлена туда, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора. Остальную часть получат субъекты, где инфраструктура раздельного сбора ТКО только создается. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Каждый югорчанин вырабатывает в год по 230,9 кг мусора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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