Мишустин выделил миллионы на мусорки в ХМАО

ХМАО получит 9,6 млн рублей на раздельный сбор мусора. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Часть этих денег получит ХМАО, сообщает пресс-служба правительства.

«Субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования. ХМАО получит, 9,6 млн рублей», — уточняется в документах на сайте правительства.

Большая часть средств — свыше 1,1 млрд будет направлена туда, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора. Остальную часть получат субъекты, где инфраструктура раздельного сбора ТКО только создается.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Каждый югорчанин вырабатывает в год по 230,9 кг мусора.