23 августа 2022

Тюменский депутат Госдумы дал совет Байдену

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Николай Брыкин (справа на фото) посоветовал Байдену решать проблемы США Фото:

Тюменский депутат Госдумы РФ Николай Брыкин посоветовал президенту США Джо Байдену решать проблемы своей страны, а не Украины. Об этом политик написал в своем telegram-канале, комментируя статью газеты The Guardian. Ранее СМИ заявило, что половина американцев ожидают начала гражданской войны.

«Американцы допускают начало Гражданской войны в США. Граждане США все меньше доверяют политическим институтам в стране. <…> Пора бы Байдену начать решать проблемы своей страны, а не Украины», — написал Брыкин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредили правоохранительные органы об усилении угроз гражданской войны и расправы над полицейскими. В ФБР это связали с обысками в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. Как сообщила газета The Guardian, больше половины жителей США ждут начала гражданской войны в стране.

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Тюменский депутат Госдумы РФ Николай Брыкин посоветовал президенту США Джо Байдену решать проблемы своей страны, а не Украины. Об этом политик написал в своем telegram-канале, комментируя статью газеты The Guardian. Ранее СМИ заявило, что половина американцев ожидают начала гражданской войны. «Американцы допускают начало Гражданской войны в США. Граждане США все меньше доверяют политическим институтам в стране. <…> Пора бы Байдену начать решать проблемы своей страны, а не Украины», — написал Брыкин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредили правоохранительные органы об усилении угроз гражданской войны и расправы над полицейскими. В ФБР это связали с обысками в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. Как сообщила газета The Guardian, больше половины жителей США ждут начала гражданской войны в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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