Тюменец поймал одну и ту же щуку весом 12 килограммов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбак из Тюмени третий раз поймал одну и ту же щуку весом 12 килограммов. Об этом тюменец сообщил в своих социальных сетях. Рыбак дал имя огромной рыбе и отпустил ее обратно в реку.

«В это сложно поверить, но эта мадам была поймана уже третий раз. В прошлом году мною была поймана щука на 12 кг, детально сфотографирована и отпущена подрастать. Спустя три недели она была поймана еще раз, опять же досконально сфотографирована и отпущена. При повторном ее улове, вес также составил 12 кг. И вот спустя год, на том же месте друзья, я ловлю ее снова», — написал Алексей Саранча в социальной сети «ВКонтакте». Где именно была поймана рыба, не уточняется.

Тюменец назвал огромную щуку Августиной. Он обратился к остальным рыбакам с просьбой отпускать такую гигантскую рыбу обратно в реку. «Друзья, большая просьба отпускать больших рыб, вдруг это окажется моя Августина, реке нужно долго работать над ее созданием», — отметил тюменец.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из Тюмени поймал щуку-гиганта. Рыба при взвешивании вывела из строя весы.