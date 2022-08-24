В свердловском городе обкатали новый трамвай с кондиционером

Свердловчане заметили новый трамвай в Верхней Пышме Фото: сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Верхней Пышмы заметили на улицах города новый трамвай модели «Львенок» с USB-розетками для зарядки телефонов и современной системой климат-контроля, который будет ходить до Екатеринбурга. Об этом рассказали очевидцы.

«Первый „Львенок“ прибыл в Верхнюю Пышму», — рассказал очевидец в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Всего по маршруту Верхняя Пышма — Екатеринбург будет курсировать 11 новых трамваев.

Помимо зарядников и кондиционера, внутри для маломобильных пассажиров будут площадка для подъема и спуска и кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма получит трехзначный номер. Также агентство рассказывало, что дизайн общественного транспорта будет в бордово-желтом цвете.

Фото: сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте»