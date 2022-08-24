24 августа 2022

В свердловском городе обкатали новый трамвай с кондиционером

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане заметили новый трамвай в Верхней Пышме Фото:

Жители Верхней Пышмы заметили на улицах города новый трамвай модели «Львенок» с USB-розетками для зарядки телефонов и современной системой климат-контроля, который будет ходить до Екатеринбурга. Об этом рассказали очевидцы.

«Первый „Львенок“ прибыл в Верхнюю Пышму», — рассказал очевидец в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Всего по маршруту Верхняя Пышма — Екатеринбург будет курсировать 11 новых трамваев.

Помимо зарядников и кондиционера, внутри для маломобильных пассажиров будут площадка для подъема и спуска и кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма получит трехзначный номер. Также агентство рассказывало, что дизайн общественного транспорта будет в бордово-желтом цвете.

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Жители Верхней Пышмы заметили на улицах города новый трамвай модели «Львенок» с USB-розетками для зарядки телефонов и современной системой климат-контроля, который будет ходить до Екатеринбурга. Об этом рассказали очевидцы. «Первый „Львенок“ прибыл в Верхнюю Пышму», — рассказал очевидец в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Всего по маршруту Верхняя Пышма — Екатеринбург будет курсировать 11 новых трамваев. Помимо зарядников и кондиционера, внутри для маломобильных пассажиров будут площадка для подъема и спуска и кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут. Ранее URA.RU сообщало, что трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма получит трехзначный номер. Также агентство рассказывало, что дизайн общественного транспорта будет в бордово-желтом цвете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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