24 августа 2022

Пермский аэропорт работал с нарушением требований безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, большое савино, международный аэропорт пермь
Специалисты утверждают, что такой с проблемой сталкиваются операторы многих аэропортов Фото:

Пермская транспортная прокуратура через суд обязала АО «Международный аэропорт „Пермь“» ликвидировать нарушения «антитеррористического» законодательства. Информация об этом появилась в СМИ.

«Суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры. Помимо ссылки на формальную обязанность об аккредитации подразделения транспортной безопасности, он указал, что фактически состав смены управления вневедомственной охраны состоит из 4 человек, которые обеспечивают лишь охрану периметра Большого Савино», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». В то время как сотрудники подразделения обязаны обеспечивать работу 6 КПП в зоне транспортной безопасности, производить досмотровые процедуры, осматривать воздушные суда, осуществлять наблюдение и собеседование с подозрительными лицами.

Согласно данным издания, нарушения были выявлены в ходе проверки в 2021 году. Транспортную безопасность аэропорта обеспечивает структурное подразделение МАП, которое не имеет необходимой аккредитации от Росавиации. На устранение всех указанных нарушений пермскому аэропорту выделили 6 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании 2 мостов в Перми. На эстакадах не было установлено освещение судоходной сигнализации. После проверки нарушения были устранены, а 2 сотрудника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Пермская транспортная прокуратура через суд обязала АО «Международный аэропорт „Пермь“» ликвидировать нарушения «антитеррористического» законодательства. Информация об этом появилась в СМИ. «Суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры. Помимо ссылки на формальную обязанность об аккредитации подразделения транспортной безопасности, он указал, что фактически состав смены управления вневедомственной охраны состоит из 4 человек, которые обеспечивают лишь охрану периметра Большого Савино», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». В то время как сотрудники подразделения обязаны обеспечивать работу 6 КПП в зоне транспортной безопасности, производить досмотровые процедуры, осматривать воздушные суда, осуществлять наблюдение и собеседование с подозрительными лицами. Согласно данным издания, нарушения были выявлены в ходе проверки в 2021 году. Транспортную безопасность аэропорта обеспечивает структурное подразделение МАП, которое не имеет необходимой аккредитации от Росавиации. На устранение всех указанных нарушений пермскому аэропорту выделили 6 месяцев. Ранее URA.RU писало, что Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании 2 мостов в Перми. На эстакадах не было установлено освещение судоходной сигнализации. После проверки нарушения были устранены, а 2 сотрудника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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