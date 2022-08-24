Пермский аэропорт работал с нарушением требований безопасности

25 августа 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Специалисты утверждают, что такой с проблемой сталкиваются операторы многих аэропортов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермская транспортная прокуратура через суд обязала АО «Международный аэропорт „Пермь“» ликвидировать нарушения «антитеррористического» законодательства. Информация об этом появилась в СМИ. «Суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры. Помимо ссылки на формальную обязанность об аккредитации подразделения транспортной безопасности, он указал, что фактически состав смены управления вневедомственной охраны состоит из 4 человек, которые обеспечивают лишь охрану периметра Большого Савино», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». В то время как сотрудники подразделения обязаны обеспечивать работу 6 КПП в зоне транспортной безопасности, производить досмотровые процедуры, осматривать воздушные суда, осуществлять наблюдение и собеседование с подозрительными лицами. Согласно данным издания, нарушения были выявлены в ходе проверки в 2021 году. Транспортную безопасность аэропорта обеспечивает структурное подразделение МАП, которое не имеет необходимой аккредитации от Росавиации. На устранение всех указанных нарушений пермскому аэропорту выделили 6 месяцев. Ранее URA.RU писало, что Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании 2 мостов в Перми. На эстакадах не было установлено освещение судоходной сигнализации. После проверки нарушения были устранены, а 2 сотрудника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пермская транспортная прокуратура через суд обязала АО «Международный аэропорт „Пермь“» ликвидировать нарушения «антитеррористического» законодательства. Информация об этом появилась в СМИ. «Суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры. Помимо ссылки на формальную обязанность об аккредитации подразделения транспортной безопасности, он указал, что фактически состав смены управления вневедомственной охраны состоит из 4 человек, которые обеспечивают лишь охрану периметра Большого Савино», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». В то время как сотрудники подразделения обязаны обеспечивать работу 6 КПП в зоне транспортной безопасности, производить досмотровые процедуры, осматривать воздушные суда, осуществлять наблюдение и собеседование с подозрительными лицами. Согласно данным издания, нарушения были выявлены в ходе проверки в 2021 году. Транспортную безопасность аэропорта обеспечивает структурное подразделение МАП, которое не имеет необходимой аккредитации от Росавиации. На устранение всех указанных нарушений пермскому аэропорту выделили 6 месяцев. Ранее URA.RU писало, что Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании 2 мостов в Перми. На эстакадах не было установлено освещение судоходной сигнализации. После проверки нарушения были устранены, а 2 сотрудника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.