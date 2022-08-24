24 августа 2022

Mitsubishi согласилась на условия Путина по «Сахалину-2»

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Японская Mitsubishi до конца августа уведомит нового оператора «Сахалина-2» о своем решении Фото:

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания до конца августа уведомит о своем решении нового оператора «Сахалина-2». После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательный вердикт о ее участии в проекте.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. В связи с этим кабмин страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие российского президента. Контракты на покупку СПГ с новым оператором уже подписали японские Tokyo Gas и JERA.

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Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Отмечается, что компания до конца августа уведомит о своем решении нового оператора «Сахалина-2». После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательный вердикт о ее участии в проекте. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. В связи с этим кабмин страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие российского президента. Контракты на покупку СПГ с новым оператором уже подписали японские Tokyo Gas и JERA.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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