Mitsubishi согласилась на условия Путина по «Сахалину-2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания до конца августа уведомит о своем решении нового оператора «Сахалина-2». После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательный вердикт о ее участии в проекте.
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Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Отмечается, что компания до конца августа уведомит о своем решении нового оператора «Сахалина-2». После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательный вердикт о ее участии в проекте. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. В связи с этим кабмин страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие российского президента. Контракты на покупку СПГ с новым оператором уже подписали японские Tokyo Gas и JERA.