Mitsubishi согласилась на условия Путина по «Сахалину-2» 25 августа 2022 в 06:35 Размер текста - 17 + Японская Mitsubishi до конца августа уведомит нового оператора «Сахалина-2» о своем решении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Отмечается, что компания до конца августа уведомит о своем решении нового оператора «Сахалина-2». После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательный вердикт о ее участии в проекте. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. В связи с этим кабмин страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие российского президента. Контракты на покупку СПГ с новым оператором уже подписали японские Tokyo Gas и JERA. Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Отмечается, что компания до конца августа уведомит о своем решении нового оператора «Сахалина-2». После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательный вердикт о ее участии в проекте. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. В связи с этим кабмин страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие российского президента. Контракты на покупку СПГ с новым оператором уже подписали японские Tokyo Gas и JERA. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям