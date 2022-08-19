Две японские компании выполнили условия Путина по «Сахалину-2»

Две японские компании заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.
Контракты на закупку СПГ с ООО «Сахалинская Энергия» подписали японские Tokyo Gas и JERA. Подчеркивается, что условия поставок с «Сахалина-2» останутся такими же, как и до изменений в структуре управления проектом.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Токио заявляло о намерениях сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну СПГ. К выполнению условий российского лидера японских промышленников призвало и правительство страны.
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Две японские компании заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Контракты на закупку СПГ с ООО «Сахалинская Энергия» подписали японские Tokyo Gas и JERA. Подчеркивается, что условия поставок с «Сахалина-2» останутся такими же, как и до изменений в структуре управления проектом. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Токио заявляло о намерениях сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну СПГ. К выполнению условий российского лидера японских промышленников призвало и правительство страны.