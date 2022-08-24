24 августа 2022

Екатеринбуржцам вернули горячую воду после годичного перерыва. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
Сидевшим год без воды екатеринбуржцам решили проблему Фото:

Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель дома Олег Вавилов.

«Неделю назад приезжали техники из ЕТК, спустились в подвал, через час появился кипяток с шикарным напором. Сейчас в доме есть горячая вода», — рассказал Вавилов.

Екатеринбуржец поблагодарил журналистов URA.RU и телеведущую Ксению Собчак за привлечение внимания к проблеме. По его словам, без упоминания в СМИ добиться горячей воды бы не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке — чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель дома Олег Вавилов. «Неделю назад приезжали техники из ЕТК, спустились в подвал, через час появился кипяток с шикарным напором. Сейчас в доме есть горячая вода», — рассказал Вавилов. Екатеринбуржец поблагодарил журналистов URA.RU и телеведущую Ксению Собчак за привлечение внимания к проблеме. По его словам, без упоминания в СМИ добиться горячей воды бы не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке — чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...