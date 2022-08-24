Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель дома Олег Вавилов.
«Неделю назад приезжали техники из ЕТК, спустились в подвал, через час появился кипяток с шикарным напором. Сейчас в доме есть горячая вода», — рассказал Вавилов.
Екатеринбуржец поблагодарил журналистов URA.RU и телеведущую Ксению Собчак за привлечение внимания к проблеме. По его словам, без упоминания в СМИ добиться горячей воды бы не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке — чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»