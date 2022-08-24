Сидевшим год без воды екатеринбуржцам решили проблему Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель дома Олег Вавилов.

«Неделю назад приезжали техники из ЕТК, спустились в подвал, через час появился кипяток с шикарным напором. Сейчас в доме есть горячая вода», — рассказал Вавилов.

Екатеринбуржец поблагодарил журналистов URA.RU и телеведущую Ксению Собчак за привлечение внимания к проблеме. По его словам, без упоминания в СМИ добиться горячей воды бы не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке — чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени.