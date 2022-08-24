Евгений Куйвашев оценил инициативу свердловских музыкантов, организовавших бесплатный концерт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал музыкантов из Березовского, которые организовали бесплатный концерт для горожан. Об этом свердловский губернатор написал в официальном telegram-канале.

«Прислали видео из Березовского — оркестр „Екатеринский“ сыграл для горожан бесплатный концерт на бульваре. Отличная инициатива!», — поделился Евгений Куйвашев.