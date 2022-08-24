24 августа 2022

Куйвашев поддержал свердловских музыкантов, сыгравших бесплатно. Видео

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Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с молодыми промышленниками на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле. Свердловская область , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев оценил инициативу свердловских музыкантов, организовавших бесплатный концерт Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал музыкантов из Березовского, которые организовали бесплатный концерт для горожан. Об этом свердловский губернатор написал в официальном telegram-канале.

«Прислали видео из Березовского — оркестр „Екатеринский“ сыграл для горожан бесплатный концерт на бульваре. Отличная инициатива!», — поделился Евгений Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор нашел нового спонсора для музыкального фестиваля «Ночь музыки» в 2023 году. Мероприятие финансово поддержит Ростуризм, выделив около 38 миллионов рублей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал музыкантов из Березовского, которые организовали бесплатный концерт для горожан. Об этом свердловский губернатор написал в официальном telegram-канале. «Прислали видео из Березовского — оркестр „Екатеринский“ сыграл для горожан бесплатный концерт на бульваре. Отличная инициатива!», — поделился Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор нашел нового спонсора для музыкального фестиваля «Ночь музыки» в 2023 году. Мероприятие финансово поддержит Ростуризм, выделив около 38 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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