Евгений Куйвашев оценил инициативу свердловских музыкантов, организовавших бесплатный концерт
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал музыкантов из Березовского, которые организовали бесплатный концерт для горожан. Об этом свердловский губернатор написал в официальном telegram-канале.
«Прислали видео из Березовского — оркестр „Екатеринский“ сыграл для горожан бесплатный концерт на бульваре. Отличная инициатива!», — поделился Евгений Куйвашев.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор нашел нового спонсора для музыкального фестиваля «Ночь музыки» в 2023 году. Мероприятие финансово поддержит Ростуризм, выделив около 38 миллионов рублей.
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