Куйвашев нашел нового спонсора для «Ночи музыки-2023»

В 2023 году на «Ночь музыки» Ростуризм потратит 38 миллионов рублей из федерального бюджета Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2023 году музыкальный фестиваль «Ночь музыки» финансово поддержит Ростуризм: на мероприятие будет выделено около 38 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

«Ростуризм поддержал наш фестиваль „Уральская Ночь музыки“. В 2023 году он получит почти 38 миллионов рублей из федерального бюджета», — написал глава региона.

Также Куйвашев указал, что решение о спонсировании глава Ростуризма приняла после того, как в июне во время рабочей поездки застала Ural Music Night. «Не мог не показать главе Ростуризма, как это круто. Она оценила. Рад, что „Ночь музыки“ становится известной не только на Урале, но и по всей России», — подытожил свердловский губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что музыкальный фестиваль «Ночь музыки», который прошел 24 июня в Екатеринбурге, лишился нескольких титульных партнеров. Тогда проект покинули такие компании как «Сима-ленд», «Галамарт» и УГМК. По словам источника, ведущие спонсоры ушли после того, как организаторы анонсировали показ скандальной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».