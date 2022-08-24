Пермяки, организовавшие порностудию, не признают вину

25 августа 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Девушки, работавшие в порностудии, не дали показания о причастности обвиняемых к изготовлению порно Фото: Алексей Колчин © URA.RU Пермяки Павел Адамович и Федор Новоселов, которых обвиняют в создании web-порностудии, не признают свою вину и отказываются давать показания. Об этом стало известно на судебном заседании. «Не признали вину в изготовлении и интернет-распространении порнографии, отказались от дачи показаний. Об этом стало известно на апелляционных слушаниях об избрании меры пресечения. Обвиняемые в тяжком преступлении против здоровья населения и общественной нравственности оставлены в СИЗО до 9 октября», — сообщает РБК-Пермь. Адвокаты обвиняемых заявляют, что одним из видов бизнеса мужчин является деятельность web-порталов. Они арендовали помещение и предоставляли интернет-пользователям интерактивные сервисы. А именно — онлайн общение с актрисами. Один из обвиняемых ранее служил в спецназе ФСИН, ветеран боевых действий. Второй — бизнесмен. Оба ранее не привлекались к уголовной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми пресекли незаконную деятельность web-студии. В ее работе участвовали не менее 100 девушек. Организаторы получили около 50 млн рублей дохода с нелегального бизнеса.

Пермяки Павел Адамович и Федор Новоселов, которых обвиняют в создании web-порностудии, не признают свою вину и отказываются давать показания. Об этом стало известно на судебном заседании. «Не признали вину в изготовлении и интернет-распространении порнографии, отказались от дачи показаний. Об этом стало известно на апелляционных слушаниях об избрании меры пресечения. Обвиняемые в тяжком преступлении против здоровья населения и общественной нравственности оставлены в СИЗО до 9 октября», — сообщает РБК-Пермь. Адвокаты обвиняемых заявляют, что одним из видов бизнеса мужчин является деятельность web-порталов. Они арендовали помещение и предоставляли интернет-пользователям интерактивные сервисы. А именно — онлайн общение с актрисами. Один из обвиняемых ранее служил в спецназе ФСИН, ветеран боевых действий. Второй — бизнесмен. Оба ранее не привлекались к уголовной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми пресекли незаконную деятельность web-студии. В ее работе участвовали не менее 100 девушек. Организаторы получили около 50 млн рублей дохода с нелегального бизнеса.