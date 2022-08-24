24 августа 2022

Туристы получат кешбэк за отдых на четырех челябинских курортах

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Озера Южного Урала. Челябинская область, лодка, парус, лето, тургояк, парусник, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
За отдых на четырех челябинских курортах туристы получат кэшбек Фото:

Четыре челябинских курортах вошли в список тех, за отдых на которых туристы смогут получить кешбэк. В программу туристического кешбэка попали два курорта федерального значения — Кисегач и Увильды, Ильменский заповедник и озеро Тургояк.

Челябинские озера, на которые распространяется действие программы предоставляют спектр услуг. Так, например, на Увильдах отдыхающие могут искупаться в чистом озере, обмазаться целебными грязями. На Тургояке туристов ждет второе по прозрачности озеро в России. На его берегах расположены туристские базы, гостиницы и дома отдыха.

«Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой МИР. И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, в максимуме — 20 тысяч рублей», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем telegram-канале.

Старт продаж туров с кешбэком стартует 25 августа и продлится до 10 сентября. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря.

За 2021 год за отдых в Челябинской области россиянам вернули 75,4 млн рублей. Всего за прошлый год туристы потратили на челябинских курортах 378 млн рублей.

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Четыре челябинских курортах вошли в список тех, за отдых на которых туристы смогут получить кешбэк. В программу туристического кешбэка попали два курорта федерального значения — Кисегач и Увильды, Ильменский заповедник и озеро Тургояк. Челябинские озера, на которые распространяется действие программы предоставляют спектр услуг. Так, например, на Увильдах отдыхающие могут искупаться в чистом озере, обмазаться целебными грязями. На Тургояке туристов ждет второе по прозрачности озеро в России. На его берегах расположены туристские базы, гостиницы и дома отдыха. «Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой МИР. И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, в максимуме — 20 тысяч рублей», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем telegram-канале. Старт продаж туров с кешбэком стартует 25 августа и продлится до 10 сентября. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря. За 2021 год за отдых в Челябинской области россиянам вернули 75,4 млн рублей. Всего за прошлый год туристы потратили на челябинских курортах 378 млн рублей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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