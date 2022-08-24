Туристы получат кешбэк за отдых на четырех челябинских курортах

За отдых на четырех челябинских курортах туристы получат кэшбек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четыре челябинских курортах вошли в список тех, за отдых на которых туристы смогут получить кешбэк. В программу туристического кешбэка попали два курорта федерального значения — Кисегач и Увильды, Ильменский заповедник и озеро Тургояк.

Челябинские озера, на которые распространяется действие программы предоставляют спектр услуг. Так, например, на Увильдах отдыхающие могут искупаться в чистом озере, обмазаться целебными грязями. На Тургояке туристов ждет второе по прозрачности озеро в России. На его берегах расположены туристские базы, гостиницы и дома отдыха.

«Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой МИР. И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, в максимуме — 20 тысяч рублей», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем telegram-канале.

Старт продаж туров с кешбэком стартует 25 августа и продлится до 10 сентября. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря.

За 2021 год за отдых в Челябинской области россиянам вернули 75,4 млн рублей. Всего за прошлый год туристы потратили на челябинских курортах 378 млн рублей.