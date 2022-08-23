Степашин: в Кургане появится самый красивый микрорайон в РФ

Сергей Степашин начал свое выступление с оценок изменений, которые произошли в области за последнее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин оценил перспективные проекты, которые будут реализованы на территории Курганской области. 24 августа он принял участие в совещании по переселению граждан из аварийного жилья, капремонту и развитию инфраструктуры с правительством региона.

«Мы посмотрели несколько микрорайонов. Особенно меня потрясли задумки по озеру Черному, где будет, я думаю, один из самых красивых микрорайонов, не только на Урале, но и в нашей стране», — сказал Степашин. Информация опубликована на сайте правительства региона. Он также отметил, что сегодня Курганская область — это очень привлекательный регион «и с точки зрения реального промышленного производства, и с точки зрения строительства».

URA.RU уже писало, что бывший председатель правительства РФ Степашин проинспектировал ход реализации самого крупного проекта комплексного развития территории в Заозерном районе Кургана. Застройщик представил проект будущего жилого комплекса. Общий объем строительства — 360 тысяч квадратных метров. Здесь должны появиться школа и детский сад, а также набережная, протяженностью 5 километров. Современный жилкомплекс будет рассчитан на 12 тысяч человек. В каждом доме будет своя рекреационная зона. На острове, который находится на озере, планируют построить маяк и связать берега двумя мостами.

Ранее Сергей Степашин раскрыл замысел губернатора Курганской области Вадима Шумкова в отношении жителей соседних областей. По задумке, узнав о новом микрорайоне, граждане из Тюменской области и ХМАО приедут сюда в Курган.