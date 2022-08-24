Для свердловчан запускают новые скоростные поезда

Скоростные «Ласточки» сократят время в пути на три часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово в Качканар запускают несколько пар скоростных электричек «Ласточка», которые будут проезжать через Нижний Тагил, Кушву и поселок Баранчинский. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Со 2 сентября скоростные электрички будут курсировать ежедневно [из Екатеринбурга в Качканар]», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «СвЖД новости». Новые «Ласточки» будут отправляться из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово.

Это позволит жителям Качканара добираться домой из Екатеринбурга на три часа быстрее. Кроме этого, передвижение станет доступнее для жителей Кушвы и Баранчинского. Все новые поезда будут проходить через Нижний Тагил. Проезд от Екатеринбурга до Качканара будет стоить 580 рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что «Ласточки» планируется запустить на север области. Скоростные поезда будут ходить до Ивделя.