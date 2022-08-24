В ХМАО зарегистрировали максимум больных коронавирусом за лето

За последние недели цифры больных удваиваются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки выявлено 509 случаев заражения коронавирусом. Это максимальные показатели за лето. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей региона.

«Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 218 494. Выздоровели за весь период пандемии — 212 403 человека, а 2558 умерло. Новых случаев за сутки — 509», — говорится в сообщении канала «Югра официально».

Согласно сводке, по числу заболевших лидируют Сургут (1232) и Ханты-Мансийск (603). Больше всего смертей от коронавируса (508) с начала пандемии зарегистрировано в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. При этом из-за отсутствия атомайзеров (специального распылителя) в ХМАО назальная вакцинация от COVID-19 пока невозможна.