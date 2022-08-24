Пермским врачам и учителям раздадут землю в глубинке

25 августа 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Для получения участков претендентам надо проработать шесть месяцев на селе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края поддержали проект закона о бесплатном предоставлении земельных участков для учителей и врачей, которые работают в малых городах и поселках в Прикамье с численностью менее 10 тысяч человек. Решение было принято в первом чтении на пленарном заседании 25 августа, трансляция которого проходит на сайте парламента. «Проект закона разработан во исполнение поручения президента РФ в целях установления мер поддержки отдельных категорий граждан», — пояснила глава минимущества Лариса Ведерникова. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года, чтобы у мэров было время сформировать земельные участки. Обязательные требования к получателям земли — опыт работы в школе или больницы в том же населенном пункте, где они претендуют на участок (от шести месяцев), отсутствие здесь собственного жилья. Площадь участка не должна быть меньше 10 соток (0,10 га). Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект в сентябре.

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали проект закона о бесплатном предоставлении земельных участков для учителей и врачей, которые работают в малых городах и поселках в Прикамье с численностью менее 10 тысяч человек. Решение было принято в первом чтении на пленарном заседании 25 августа, трансляция которого проходит на сайте парламента. «Проект закона разработан во исполнение поручения президента РФ в целях установления мер поддержки отдельных категорий граждан», — пояснила глава минимущества Лариса Ведерникова. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года, чтобы у мэров было время сформировать земельные участки. Обязательные требования к получателям земли — опыт работы в школе или больницы в том же населенном пункте, где они претендуют на участок (от шести месяцев), отсутствие здесь собственного жилья. Площадь участка не должна быть меньше 10 соток (0,10 га). Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект в сентябре.