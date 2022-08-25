Мужчина задержан и дает признательные показания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Калининграде задержан сторонник националистического украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России), который пытался устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта «Храброво». Такую информацию передает Федеральная служба безопасности.

«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель. Гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта «Храброво», — говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства, которое приводит РИА «Новости».

По данным ФСБ он хотел совершить диверсию и сбежать. Теперь мужчина задержан и уже дал признательные показания, сообщает телеканал 360. В его месте проживания сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов. По информации телеканала «Звезда», сторонник националистических взглядов давал клятву на верность националистам, в его телефоне найдена видеозапись. У мужчины также хранилась агитационная литература и символика нацбатальона, уточняет «Царьград».

Батальон «Азов» был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и входило в состав Национальной гвардии Украины. Во время специальной операции на Украине российские войска взяли в плен в Мариуполе большую часть членов нацбата. Следственный комитет РФ расследует ряд уголовных дел в отношении участников «Азова», обвиняемых в причастности к убийству мирных граждан Донбасса и Украины, пишет РАПСИ.

* нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ