В Калининграде задержан сторонник националистического украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России), который пытался устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта «Храброво». Такую информацию передает Федеральная служба безопасности.
«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель. Гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта «Храброво», — говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства, которое приводит РИА «Новости».
По данным ФСБ он хотел совершить диверсию и сбежать. Теперь мужчина задержан и уже дал признательные показания, сообщает телеканал 360. В его месте проживания сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов. По информации телеканала «Звезда», сторонник националистических взглядов давал клятву на верность националистам, в его телефоне найдена видеозапись. У мужчины также хранилась агитационная литература и символика нацбатальона, уточняет «Царьград».
Батальон «Азов» был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и входило в состав Национальной гвардии Украины. Во время специальной операции на Украине российские войска взяли в плен в Мариуполе большую часть членов нацбата. Следственный комитет РФ расследует ряд уголовных дел в отношении участников «Азова», обвиняемых в причастности к убийству мирных граждан Донбасса и Украины, пишет РАПСИ.
* нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ
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В Калининграде задержан сторонник националистического украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России), который пытался устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта «Храброво». Такую информацию передает Федеральная служба безопасности. «В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель. Гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта «Храброво», — говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства, которое приводит РИА «Новости». По данным ФСБ он хотел совершить диверсию и сбежать. Теперь мужчина задержан и уже дал признательные показания, сообщает телеканал 360. В его месте проживания сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов. По информации телеканала «Звезда», сторонник националистических взглядов давал клятву на верность националистам, в его телефоне найдена видеозапись. У мужчины также хранилась агитационная литература и символика нацбатальона, уточняет «Царьград». Батальон «Азов» был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и входило в состав Национальной гвардии Украины. Во время специальной операции на Украине российские войска взяли в плен в Мариуполе большую часть членов нацбата. Следственный комитет РФ расследует ряд уголовных дел в отношении участников «Азова», обвиняемых в причастности к убийству мирных граждан Донбасса и Украины, пишет РАПСИ. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ