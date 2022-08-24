Жительницу Башкирии с 5-летней дочерью нашли убитыми в Перми

Предположительно, тела были обнаружены в одном из поселков Краснокамского округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родственники погибших в Перми жительницы Башкирии и ее 5-летней дочери сообщили подробности произошедшего. Информация появилась в СМИ.

«Мне позвонили следователи и сказали, что их (маму и дочь) нашли мертвыми в каком-то поселке. Сказали, что убили, сказали, что преступление особо тяжкое, и что преступника задержали, больше ничего не знаю. Завтра (25 августа — прим. URA.RU) еду в Пермь», — написано на сайте «КП-Пермь» со ссылкой на слова родственника погибших. По данным портала 59.RU, тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в лесу неподалеку от Перми. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

К подруге в Пермь 45-летняя жительница города Ишимбай (Республика Башкортостан) вместе с дочерью приехала 17 августа. Родным женщина сказала, что вернется через пару дней, не более. Но вскоре перестала выходить на связь. По словам подруги, они поругались, после чего мама и ребенок покинули квартиру. Найти их она уже не смогла. 22 августа брат погибшей написал заявление в полицию и обратился к поисковым отрядам Пермского края. Через два дня поздним вечером тела пропавших были обнаружены. В следственном комитете пока воздерживаются от официальных комментариев. Корреспонденты URA.RU продолжают следить за развитием событий.

Ранее Прикамье потрясла новость о гибели 6-летнего ребенка. В Верхнечусовских Городках прошли похороны девочки, тело которой было обнаружено в колодце с водой. Ребенка искали несколько суток.