Курганская налоговая проиграла суд мясокомбинату

25 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганский производитель мясопродуктов выиграл суд у налоговой службы по дроблению бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производитель мясопродуктов из Курганской области ООО «ВИТ» сумел в арбитражном суде доказать необоснованность претензий УФНС в дроблении бизнеса и получении налоговой выгоды. Информация появилась на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Налоговым органом не представлено доказательств наличия в действиях ООО „ВИТ“ признаков недобросовестности, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды посредством создания схемы „дробления“ бизнеса», — говорится в решении суда. Претензии налоговой затрагивали деятельность компании и четырех индивидуальных предпринимателей. Представители ФНС утверждали, что проведенная проверка доказала подконтрольность бухгалтерии четырех ИП и их работников компании «ВИТ». По мнению налоговиков, фирма создала схему с ИП для «уменьшения налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций». Компания и предприниматели были не согласны с предъявленными претензиями. Для определения истины пришлось заказать судебно-бухгалтерскую экспертизу стоимостью 100 тысяч рублей. Эксперт подтвердил факт отсутствия налоговой выгоды при создании схемы взаимодействия с предпринимателями. Судья Анна Задорина, рассмотрев обстоятельства дела, постановила признать недействительным решение межрайонной налоговой инспекции №6 от 24 октября 2019 года о налоговом правонарушении. Также УФНС Курганской области придется компенсировать расходы на эксперта и оплаты госпошлины, всего в размере 103 тыс. руб. Ранее URA.RU сообщало, что начальника курганской ИФНС оштрафовали за блокировку счетов перевозчика. Штраф назначили после того, как налоговой было вынесено, но не исполнено решение об их разблокировке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производитель мясопродуктов из Курганской области ООО «ВИТ» сумел в арбитражном суде доказать необоснованность претензий УФНС в дроблении бизнеса и получении налоговой выгоды. Информация появилась на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Налоговым органом не представлено доказательств наличия в действиях ООО „ВИТ“ признаков недобросовестности, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды посредством создания схемы „дробления“ бизнеса», — говорится в решении суда. Претензии налоговой затрагивали деятельность компании и четырех индивидуальных предпринимателей. Представители ФНС утверждали, что проведенная проверка доказала подконтрольность бухгалтерии четырех ИП и их работников компании «ВИТ». По мнению налоговиков, фирма создала схему с ИП для «уменьшения налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций». Компания и предприниматели были не согласны с предъявленными претензиями. Для определения истины пришлось заказать судебно-бухгалтерскую экспертизу стоимостью 100 тысяч рублей. Эксперт подтвердил факт отсутствия налоговой выгоды при создании схемы взаимодействия с предпринимателями. Судья Анна Задорина, рассмотрев обстоятельства дела, постановила признать недействительным решение межрайонной налоговой инспекции №6 от 24 октября 2019 года о налоговом правонарушении. Также УФНС Курганской области придется компенсировать расходы на эксперта и оплаты госпошлины, всего в размере 103 тыс. руб. Ранее URA.RU сообщало, что начальника курганской ИФНС оштрафовали за блокировку счетов перевозчика. Штраф назначили после того, как налоговой было вынесено, но не исполнено решение об их разблокировке.