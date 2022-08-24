24 августа 2022

В Екатеринбурге отложили суд над Ройзманом

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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург , ройзман евгений
Евгений Ройзман был задержан 24 августа Фото:
новость из сюжета
Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Суд над экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который, по словам адвоката, должен был пройти в 13:00, назначен на 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В Верх-Исетский районный суд поступили материалы по избранию меры пресечения в отношении Ройзмана. Рассмотрение назначено на 16:00 часов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале областного суда. До этого адвокат Владислав Идамжапов сообщал, что суд над Ройзманом назначен на 13:00.

Евгения Ройзмана задержали на двое суток 24 августа. Утром к нему в дом приехали силовики, провели обыски в квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. У экс-мэра нашли визитку бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Также силовики нашли визитки иностранных дипломатов.

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Суд над экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который, по словам адвоката, должен был пройти в 13:00, назначен на 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В Верх-Исетский районный суд поступили материалы по избранию меры пресечения в отношении Ройзмана. Рассмотрение назначено на 16:00 часов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале областного суда. До этого адвокат Владислав Идамжапов сообщал, что суд над Ройзманом назначен на 13:00. Евгения Ройзмана задержали на двое суток 24 августа. Утром к нему в дом приехали силовики, провели обыски в квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. У экс-мэра нашли визитку бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Также силовики нашли визитки иностранных дипломатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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