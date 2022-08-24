В Екатеринбурге отложили суд над Ройзманом

Евгений Ройзман был задержан 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Суд над экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который, по словам адвоката, должен был пройти в 13:00, назначен на 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В Верх-Исетский районный суд поступили материалы по избранию меры пресечения в отношении Ройзмана. Рассмотрение назначено на 16:00 часов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале областного суда. До этого адвокат Владислав Идамжапов сообщал, что суд над Ройзманом назначен на 13:00.

Евгения Ройзмана задержали на двое суток 24 августа. Утром к нему в дом приехали силовики, провели обыски в квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. У экс-мэра нашли визитку бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Также силовики нашли визитки иностранных дипломатов.