У Ройзмана в ходе обыска нашли визитку экс-главы СБУ

В квартире Евгения Ройзмана силовики обнаружили визитки иностранных дипломатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

В квартире экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, где с раннего утра проходят обыски, силовики обнаружили визитки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Об этом сообщает источник URA.RU в силовых структурах.

«В коллекции экс-мэра Екатеринбурга оказались контакты директора польского Музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, эстонского общественника Меэлиса Кубитса. Также нашли контакты бывшего главы СБУ Игоря Смешко», — рассказал источник.

Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до трех лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы.