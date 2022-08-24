Инсайд: следователи попросят оставить Ройзмана на свободе

Евгения Ройзмана готовятся судить в Верх-Исетском районном суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Представители Следственного комитета России попросят суд не заключать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в СИЗО, а запретить ему некоторые действия, оставив на свободе. Об этом сообщил источник в суде.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Ройзману в виде запрета определенных действий», — сообщил источник URA.RU со ссылкой на сообщение суда. Заседание назначено на 16:00.

URA.RU обратилось в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента.

Ройзман был задержан на двое суток после подозрений в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. В помещениях, принадлежащих экс-мэру, провели обыски. Силовики забрали из квартиры некоторые предметы, среди которых была визитка бывшего главы Службы безопасности Украины. Ройзмана допросили в отделе полиции и готовятся судить.