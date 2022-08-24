Инсайд: следователи попросят оставить Ройзмана на свободе

Представители Следственного комитета России попросят суд не заключать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в СИЗО, а запретить ему некоторые действия, оставив на свободе. Об этом сообщил источник в суде.
«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Ройзману в виде запрета определенных действий», — сообщил источник URA.RU со ссылкой на сообщение суда. Заседание назначено на 16:00.
URA.RU обратилось в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента.
Ройзман был задержан на двое суток после подозрений в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. В помещениях, принадлежащих экс-мэру, провели обыски. Силовики забрали из квартиры некоторые предметы, среди которых была визитка бывшего главы Службы безопасности Украины. Ройзмана допросили в отделе полиции и готовятся судить.
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