24 августа 2022

Инсайд: следователи попросят оставить Ройзмана на свободе

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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгения Ройзмана готовятся судить в Верх-Исетском районном суде Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Представители Следственного комитета России попросят суд не заключать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в СИЗО, а запретить ему некоторые действия, оставив на свободе. Об этом сообщил источник в суде.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Ройзману в виде запрета определенных действий», — сообщил источник URA.RU со ссылкой на сообщение суда. Заседание назначено на 16:00.

URA.RU обратилось в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента.

Ройзман был задержан на двое суток после подозрений в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. В помещениях, принадлежащих экс-мэру, провели обыски. Силовики забрали из квартиры некоторые предметы, среди которых была визитка бывшего главы Службы безопасности Украины. Ройзмана допросили в отделе полиции и готовятся судить.

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Представители Следственного комитета России попросят суд не заключать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в СИЗО, а запретить ему некоторые действия, оставив на свободе. Об этом сообщил источник в суде. «Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Ройзману в виде запрета определенных действий», — сообщил источник URA.RU со ссылкой на сообщение суда. Заседание назначено на 16:00. URA.RU обратилось в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента. Ройзман был задержан на двое суток после подозрений в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. В помещениях, принадлежащих экс-мэру, провели обыски. Силовики забрали из квартиры некоторые предметы, среди которых была визитка бывшего главы Службы безопасности Украины. Ройзмана допросили в отделе полиции и готовятся судить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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