На Комсомольском проспекте в Челябинске хотят открыть рестораны

Глава района Сергей Антипов готов рассмотреть инициативы от бизнесменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пешеходной зоне Комсомольского проспекта планируют открыть рестораны и кафе. Об этом 25 августа сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

«Мы рассматриваем, безусловно, любую инициативу от предпринимателей. Место позволяет, где бы можно было посидеть, покушать. У нас действительно на пешеходной зоне, к сожалению, ничего нет. И если бы была инициатива предпринимателей, я думаю, мы бы с удовольствием нашли место», — сказал Антипов в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс».

Глава района отметил, что при всей открытости властей, далеко не все инициативы предпринимателей будут рассмотрены. Например, питейные заведения сразу запретят открывать на пешеходной зоне. По словам Антипова, она пролегает рядом с жилыми домами, а подобные заведения будут мешать людям нормально жить.

Также Антипов обратил свое внимание, что проспекты Победы и Комсомольский создают многокилометровую пешеходную зону в Курчатовском районе. Она начинается от улицы Красного Урала и идет до Чичерина. Три года назад началось ее благоустройство, и продолжается до сих пор.

Ранее на Комсомольском проспекте пешеходную зону оборудовали шезлонгами, скалодромами и лабиринтами. Теперь по проспекту можно не только гулять, но и отдыхать.