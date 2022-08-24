Сотрудника челябинского оборонного завода обвинили во взятках

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника цеха ОАО НПО «Сплав», которое входит в госкорпорацию «Ростех» и занимается выпуском систем залпового огня. 69-летнему мужчине окончательно предъявлено обвинение во взятках от сотрудников на сумму 1,1 млн рублей и нескольких эпизодах мошенничества, дело передано в суд рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мужчина обвиняется в получении четырех взяток в период 2018—2021 года от подчиненных работников за общее покровительство и выдачу им нарядов на изготовление более дорогих изделий, за которые предусмотрена повышенная зарплата. Всего они передали ему взятки на сумму 1,1 млн рублей. Кроме того, он обвиняется в трех эпизодах мошенничества на сумму более 100 тыс. рублей: он просил коллегу подписывать документы о том. Что он сам изготовил изделия, хотя не делал этого, но получал за это деньги», — рассказал источник.

Известно, что при первом допросе обвиняемый полностью признал вину, однако впоследствии он отказался высказывать позицию по обвинению и давать какие-либо показания. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. В пресс-службе ведомства подтвердили, что уголовное дело направлено в Советский районный суд.