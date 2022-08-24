В ХМАО депутата привлекли к ремонту парка по решению суда

Депутату думы Югорска Роману Самохвалову за административное правонарушение пришлось отработать более 20 часов общественного труда. Депутат ремонтировал скейт-парк и благоустраивал город. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам депутат.
«20 часов обязательных работ были отработаны сразу же как вступило в силу решение суда. И я занимался благоустройством родного города. В 20 числах июля все было закончено. Это ремонт скейт-площадки и прочие работы», — сказал Самохвалов.
Самохвалов был привлечен к административной ответственности за не предоставление данных от налоговых органов и не сразу выплатил штраф за это нарушение. «Случай 2018 года имеет место. Да есть нарушение, именно за него мне выписана такая сумма штрафа. Штраф на данный момент оплачен. И когда было заседание суда, он тогда еще был оплачен. Почему произошла задержка я объяснять не буду. Появление подробностей этой истории (и не только этой) в публичном пространстве связано с моим разводом или с тем, что у меня будет судебный процесс с моим визави, коллегой, можно так назвать, который меня пытался оклеветать. Я думаю, это их защита в виде нападения», — уточнил Самохвалов.
Ранее URA.RU сообщало, что в думе Югорска (ХМАО) призвали депутатов города вести себя этично по отношении друг к другу. Тогда речь шла о конфликте Романа Самохвалова и его коллеги Антона Пантина.
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