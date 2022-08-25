Ройзмана начали судить за дискредитацию армии РФ

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Мера пресечения по Евгению Ройзману. Екатеринбург
Ройзмана доставили в Верх-Исетский районный суд Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации действий вооруженных сил РФ, начали судить после задержания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда.

«Суд над Ройзманом стартовал, на месте много журналистов, к зданию суда приехали силовики», — сообщил корреспондент. Экс-мэру изберут меру пресечения, которая, по словам источников, не будет связана с заключением под стражу. Вероятно, следователи будут просить освободить Ройзмана.

Ройзмана задержали на двое суток вечером 24 августа. Утром этого же дня к его дому стянулись бойцы спецназа, которые вошли в его квартиру, и, позволив умыться и одеться, начали обыски дома у политика, а также в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. После этого Ройзмана доставили на допрос, длившийся до позднего вечера. Во время обысков силовики изъяли несколько коробок с документами и технику.

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Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации действий вооруженных сил РФ, начали судить после задержания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Суд над Ройзманом стартовал, на месте много журналистов, к зданию суда приехали силовики», — сообщил корреспондент. Экс-мэру изберут меру пресечения, которая, по словам источников, не будет связана с заключением под стражу. Вероятно, следователи будут просить освободить Ройзмана. Ройзмана задержали на двое суток вечером 24 августа. Утром этого же дня к его дому стянулись бойцы спецназа, которые вошли в его квартиру, и, позволив умыться и одеться, начали обыски дома у политика, а также в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. После этого Ройзмана доставили на допрос, длившийся до позднего вечера. Во время обысков силовики изъяли несколько коробок с документами и технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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