Ройзмана начали судить за дискредитацию армии РФ

Ройзмана доставили в Верх-Исетский районный суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации действий вооруженных сил РФ, начали судить после задержания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда.

«Суд над Ройзманом стартовал, на месте много журналистов, к зданию суда приехали силовики», — сообщил корреспондент. Экс-мэру изберут меру пресечения, которая, по словам источников, не будет связана с заключением под стражу. Вероятно, следователи будут просить освободить Ройзмана.

Ройзмана задержали на двое суток вечером 24 августа. Утром этого же дня к его дому стянулись бойцы спецназа, которые вошли в его квартиру, и, позволив умыться и одеться, начали обыски дома у политика, а также в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. После этого Ройзмана доставили на допрос, длившийся до позднего вечера. Во время обысков силовики изъяли несколько коробок с документами и технику.