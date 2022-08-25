Врач Кашух заявила об опасном способе сбора ягод и грибов

26 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Грибы и ягоды нельзя собирать в пакеты, отметила Екатерина Кашух Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Сбор грибов и ягод в пакеты может привести к проблемам со здоровьем. Так как из-за отсутствия вентиляции продукты могут испортиться и стать причиной отравления. Об этом URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. «Ошибка по снаряжению — это взять вместо плетеной корзинки пакет. Без естественной вентиляции собранные ягоды и грибы нагреваются, портятся и могут стать причиной отравления», — объяснила Екатерина Кашух. Также, по словам врача, из-за чрезмерного увлечения процессом, любители грибов и ягод могут столкнуться с проблемами, связанными с перенапряжением. «Сбор предполагает некоторую нагрузку на мышцы и суставы. Когда удается найти грибное или ягодное место, многие увлекаются процессом и чрезмерно перегружают организм. Как итог — больная спина и ноющие колени. Поэтому при длительной „тихой охоте“ рекомендуется делать перерывы, особенно если в повседневной жизни нет постоянной физической активности. Этот совет относится и к напряжению глаз, которое возникает при долгом „высматривании“ ягод и грибов», — подчеркнула Кашух. Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина заявила о важности для кожи употребления ягод. Она отметила, что эти продукты нормализуют работу капилляров.

Сбор грибов и ягод в пакеты может привести к проблемам со здоровьем. Так как из-за отсутствия вентиляции продукты могут испортиться и стать причиной отравления. Об этом URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. «Ошибка по снаряжению — это взять вместо плетеной корзинки пакет. Без естественной вентиляции собранные ягоды и грибы нагреваются, портятся и могут стать причиной отравления», — объяснила Екатерина Кашух. Также, по словам врача, из-за чрезмерного увлечения процессом, любители грибов и ягод могут столкнуться с проблемами, связанными с перенапряжением. «Сбор предполагает некоторую нагрузку на мышцы и суставы. Когда удается найти грибное или ягодное место, многие увлекаются процессом и чрезмерно перегружают организм. Как итог — больная спина и ноющие колени. Поэтому при длительной „тихой охоте“ рекомендуется делать перерывы, особенно если в повседневной жизни нет постоянной физической активности. Этот совет относится и к напряжению глаз, которое возникает при долгом „высматривании“ ягод и грибов», — подчеркнула Кашух. Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина заявила о важности для кожи употребления ягод. Она отметила, что эти продукты нормализуют работу капилляров.