Диетолог Соломатина назвала полезные продукты для кожи

19 августа 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

В животном белке содержатся необходимые для кожи аминокислоты Фото: Анна Майорова © URA.RU Кожа нуждается в аминокислотах, которые содержаться в белковых продуктах животного происхождения, а именно яйцах, молоке, рыбе и курице. Об этом URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Кожа состоит из белка. Это коллагеновый слой и необходимо, чтобы поступало определенное количество аминокислот. В основном он находится в белке животного происхождения, потому что в растительное недостаточное количество аминокислот и полного набора не будет. Организм, конечно, возьмет, но будет сложно. Прежде всего следует обратить внимание на хорошо усваиваемые белки, это белок яйца, молочные белки, рыба, курица, индейка, кролик», — сказала Елена Соломатина. Не менее важно употреблять ягоды, так как они нормализуют работу капилляров. «Необходимы зеленые листья салата, клубника, чтобы сосудики и капиллярчики работали. Это антиоксиданты. Вообще антиоксидантами богата черника, голубика, клюква, но для кожи заметнее действуют яблоки, лук, даже в кожуре лука. Это не дает умирать капиллярам и дает нормально функционировать и понижает воспаление», — отметила собеседница агентства. Ранее врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что долгое пребывание на солнце для людей со светлым типом кожи или большим количеством родинок может закончится онкологией. По его словам, такие люди больше подвержены вредному воздействию ультрафиолета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кожа нуждается в аминокислотах, которые содержаться в белковых продуктах животного происхождения, а именно яйцах, молоке, рыбе и курице. Об этом URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Кожа состоит из белка. Это коллагеновый слой и необходимо, чтобы поступало определенное количество аминокислот. В основном он находится в белке животного происхождения, потому что в растительное недостаточное количество аминокислот и полного набора не будет. Организм, конечно, возьмет, но будет сложно. Прежде всего следует обратить внимание на хорошо усваиваемые белки, это белок яйца, молочные белки, рыба, курица, индейка, кролик», — сказала Елена Соломатина. Не менее важно употреблять ягоды, так как они нормализуют работу капилляров. «Необходимы зеленые листья салата, клубника, чтобы сосудики и капиллярчики работали. Это антиоксиданты. Вообще антиоксидантами богата черника, голубика, клюква, но для кожи заметнее действуют яблоки, лук, даже в кожуре лука. Это не дает умирать капиллярам и дает нормально функционировать и понижает воспаление», — отметила собеседница агентства. Ранее врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что долгое пребывание на солнце для людей со светлым типом кожи или большим количеством родинок может закончится онкологией. По его словам, такие люди больше подвержены вредному воздействию ультрафиолета.