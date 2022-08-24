24 августа 2022

Депутат Курганской облдумы стал героем фильма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция региональной партии
Фильм о курганском депутате и благотворителе покажут на федеральном православном канале Фото:

Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов стал героем православного фильма. Информация о съемках третьей ленты из цикла «Люди, созидающие Зауралье» опубликована на сайте курганской епархии.

«Завершились съемки и монтаж фильма о председателе регионального отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), заслуженном ветеринарном враче Российской Федерации Александре Брюханове», — говорится в сообщении епархии. Авторы планируют показать картину осенью. Фильм выйдет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» (региональный эфир), «Союз». О дате премьеры сообщат дополнительно.

Съемки проходили в селах Батурино и Канаши Шадринского округа. Также покажут шадринский конезавод, духовно-просветительский центр ИППО в Шадринске, село Маслянское и семью курганского депутата.

Ранее URA.RU писало, что первым фильмом цикла стала картина о курганском враче и депутате Гиви Сепиашвили. Телевизионный проект епархии о выдающихся жителях региона — победитель международного конкурса «Православная инициатива-2022».

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов стал героем православного фильма. Информация о съемках третьей ленты из цикла «Люди, созидающие Зауралье» опубликована на сайте курганской епархии. «Завершились съемки и монтаж фильма о председателе регионального отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), заслуженном ветеринарном враче Российской Федерации Александре Брюханове», — говорится в сообщении епархии. Авторы планируют показать картину осенью. Фильм выйдет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» (региональный эфир), «Союз». О дате премьеры сообщат дополнительно. Съемки проходили в селах Батурино и Канаши Шадринского округа. Также покажут шадринский конезавод, духовно-просветительский центр ИППО в Шадринске, село Маслянское и семью курганского депутата. Ранее URA.RU писало, что первым фильмом цикла стала картина о курганском враче и депутате Гиви Сепиашвили. Телевизионный проект епархии о выдающихся жителях региона — победитель международного конкурса «Православная инициатива-2022».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...