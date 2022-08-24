Депутат Курганской облдумы стал героем фильма

Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов стал героем православного фильма. Информация о съемках третьей ленты из цикла «Люди, созидающие Зауралье» опубликована на сайте курганской епархии.
«Завершились съемки и монтаж фильма о председателе регионального отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), заслуженном ветеринарном враче Российской Федерации Александре Брюханове», — говорится в сообщении епархии. Авторы планируют показать картину осенью. Фильм выйдет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» (региональный эфир), «Союз». О дате премьеры сообщат дополнительно.
Съемки проходили в селах Батурино и Канаши Шадринского округа. Также покажут шадринский конезавод, духовно-просветительский центр ИППО в Шадринске, село Маслянское и семью курганского депутата.
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Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов стал героем православного фильма. Информация о съемках третьей ленты из цикла «Люди, созидающие Зауралье» опубликована на сайте курганской епархии. «Завершились съемки и монтаж фильма о председателе регионального отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), заслуженном ветеринарном враче Российской Федерации Александре Брюханове», — говорится в сообщении епархии. Авторы планируют показать картину осенью. Фильм выйдет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» (региональный эфир), «Союз». О дате премьеры сообщат дополнительно. Съемки проходили в селах Батурино и Канаши Шадринского округа. Также покажут шадринский конезавод, духовно-просветительский центр ИППО в Шадринске, село Маслянское и семью курганского депутата. Ранее URA.RU писало, что первым фильмом цикла стала картина о курганском враче и депутате Гиви Сепиашвили. Телевизионный проект епархии о выдающихся жителях региона — победитель международного конкурса «Православная инициатива-2022».