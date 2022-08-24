Евгения Ройзмана судят в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого подозревают в дискредитации действий вооруженных сил России, 25 августа будут судить в Верх-Исетском районном суде. По части 1 статьи 280.3 УК РФ бывшему главе города грозит до трех лет. URA.RU в прямом режиме следит за развитием событий.

Ройзман был задержан на двое суток после подозрений в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. В помещениях, принадлежащих экс-мэру, провели обыски. Силовики забрали из квартиры некоторые предметы, среди которых была визитка бывшего главы Службы безопасности Украины. Ройзмана допросили в отделе полиции и готовятся судить.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

15:28 «Мне власти не помогли, Минздрав не помог, один Ройзман. Вторую ночь реву, они родные уже стали нам, еду каждый раз с пирогами. И так взять, и закрыть человека, который помогает», — поделилась женщина, приехавшая в суд, чтобы поддержать экс-мэра.

15:17 Представители СМИ и люди, пришедшие поддержать задержанного политика, сидят в коридоре. Заседание по делу начнется в 16:00.