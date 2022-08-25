Медведев назвал «полтора» реальных сценария окончания СВО

Россия достигнет целей спецоперации, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Существует всего «полтора» реальных сценария окончания специальной операции на Украине. Такое мнение в своем telegram-канале высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Аналитики всех мастей упражняются в предварительных прогнозах по украинскому конфликту. Сценариев всего полтора. Первое — достижение всех целей СВО и недвусмысленное достижение ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже после прихода итогов спецоперации. Вот и все варианты», — написал Медведев.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине, пишет деловая газета «Взгляд». По мнению британских журналистов, самый вероятный сценарий — провал контрнаступления Украины.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что темпы спецоперации замедляются намерено, чтобы избежать жертв среди мирного населения, пишет RT. В Кремле отметили, что спецоперация идет по плану, передает «Национальная служба новостей».