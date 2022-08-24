24 августа 2022

В Пермском крае мэр почти в два раза повысил себе зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Оклад Юрия Вострикова повысился с 40 до 75 тысяч рублей Фото:

Зарплата главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова вырастет почти в два раза. Вопрос о повышении должностного оклада мэру был вынесен мэрией на рассмотрение депутатов чайковской городской думы 24 августа. Большинство депутатов поддержали данное предложение, пояснили URA.RU в городской администрации.

«Оклад главы [Чайковского округа Юрия Вострикова] будет составлять 75 тысяч рублей. Он установлен в пределах утвержденного фонда оплаты труда. При этом фонд заработной платы не меняется. Депутаты поддержали данное решение», — пояснила URA.RU и. о. начальника отдела муниципальной службы мэрии Любовь Трапезникова.

Чиновница также добавила, что индексация оклада главы округа «проходит периодически, в зависимости от средств бюджета, законодательства и инфляции». До этого, оклад Вострикова составлял 40 тысяч рублей. Последний раз он повышал зарплату себе, а также своим подчиненным, в конце 2020 года. Тогда оклады чиновников были проиндексированы на 4%. По итогам 2021 года доход главы Чайковского городского округа составил 3,5 млн рублей.

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Зарплата главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова вырастет почти в два раза. Вопрос о повышении должностного оклада мэру был вынесен мэрией на рассмотрение депутатов чайковской городской думы 24 августа. Большинство депутатов поддержали данное предложение, пояснили URA.RU в городской администрации. «Оклад главы [Чайковского округа Юрия Вострикова] будет составлять 75 тысяч рублей. Он установлен в пределах утвержденного фонда оплаты труда. При этом фонд заработной платы не меняется. Депутаты поддержали данное решение», — пояснила URA.RU и. о. начальника отдела муниципальной службы мэрии Любовь Трапезникова. Чиновница также добавила, что индексация оклада главы округа «проходит периодически, в зависимости от средств бюджета, законодательства и инфляции». До этого, оклад Вострикова составлял 40 тысяч рублей. Последний раз он повышал зарплату себе, а также своим подчиненным, в конце 2020 года. Тогда оклады чиновников были проиндексированы на 4%. По итогам 2021 года доход главы Чайковского городского округа составил 3,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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