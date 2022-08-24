В Пермском крае мэр почти в два раза повысил себе зарплату

25 августа 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Оклад Юрия Вострикова повысился с 40 до 75 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зарплата главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова вырастет почти в два раза. Вопрос о повышении должностного оклада мэру был вынесен мэрией на рассмотрение депутатов чайковской городской думы 24 августа. Большинство депутатов поддержали данное предложение, пояснили URA.RU в городской администрации. «Оклад главы [Чайковского округа Юрия Вострикова] будет составлять 75 тысяч рублей. Он установлен в пределах утвержденного фонда оплаты труда. При этом фонд заработной платы не меняется. Депутаты поддержали данное решение», — пояснила URA.RU и. о. начальника отдела муниципальной службы мэрии Любовь Трапезникова. Чиновница также добавила, что индексация оклада главы округа «проходит периодически, в зависимости от средств бюджета, законодательства и инфляции». До этого, оклад Вострикова составлял 40 тысяч рублей. Последний раз он повышал зарплату себе, а также своим подчиненным, в конце 2020 года. Тогда оклады чиновников были проиндексированы на 4%. По итогам 2021 года доход главы Чайковского городского округа составил 3,5 млн рублей.

Зарплата главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова вырастет почти в два раза. Вопрос о повышении должностного оклада мэру был вынесен мэрией на рассмотрение депутатов чайковской городской думы 24 августа. Большинство депутатов поддержали данное предложение, пояснили URA.RU в городской администрации. «Оклад главы [Чайковского округа Юрия Вострикова] будет составлять 75 тысяч рублей. Он установлен в пределах утвержденного фонда оплаты труда. При этом фонд заработной платы не меняется. Депутаты поддержали данное решение», — пояснила URA.RU и. о. начальника отдела муниципальной службы мэрии Любовь Трапезникова. Чиновница также добавила, что индексация оклада главы округа «проходит периодически, в зависимости от средств бюджета, законодательства и инфляции». До этого, оклад Вострикова составлял 40 тысяч рублей. Последний раз он повышал зарплату себе, а также своим подчиненным, в конце 2020 года. Тогда оклады чиновников были проиндексированы на 4%. По итогам 2021 года доход главы Чайковского городского округа составил 3,5 млн рублей.