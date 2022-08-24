Курганцам, готовившим митинг, пришло предостережение от полиции

Александр Бухаров (на фото справа) получил предостережение от полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель шадринского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Бухаров, который планировал провести митинг против оптимизации больниц, получил предостережение от полицейских. В нем говорится о запрете проведения массовых мероприятий в области и о штрафах в случае нарушения запрета, рассказал URA.RU Бухаров.

«Мне поступило предостережение от полицейских о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений и административных правонарушений. В нем говорится, что на территории Курганской области постановлением правительства №12 от 16.03.2020 запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. И предлагается изменить дату и время мероприятия на более поздний период после отмены запрета на проведение массовых мероприятий. Я обжалую это предостережение в прокуратуру. И напишу при обжаловании, что если речь идет про День города, то я не являюсь организатором Дня города, прошу предостережение выносить мэру», — рассказал Бухаров.

В документе указано, что невыполнение требований постановления в условиях повышенной готовности влечет штраф для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Бухаров считает предостережение не обоснованным.

Ранее URA.RU писало, что мэр Шадринска не разрешил жителям устроить митинг против оптимизации больниц 30 августа из-за угрозы распространения коронавируса. Вместе с тем в Шадринске 27 августа запланировано празднование Дня города. После ответа мэрии представители местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» заявили, что направят открытое письмо губернатору Вадиму Шумкову с требованием отменить процесс оптимизации медицинских учреждений, а также начнут сбор подписей под обращением в Минздрав и президенту РФ.