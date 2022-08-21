Мэр Шадринска не разрешил жителям устроить митинг

Антон Мокан беспокоится из-за распространения коронавируса на митинге против оптимизации больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан не согласовал митинг против оптимизации городских больниц из-за антиковидных ограничений. Такой ответ получили организаторы мероприятия на уведомление (документ есть в распоряжении URA.RU). При этом в Шадринске на 27 августа запланирован День города.

«В согласовании митинга нам официально отказали со ссылкой на Постановление Губернатора №12 от 16.03.2020 г. в связи с противодействием распространению коронавируса. Мы как организаторы возмущены таким решением. Во-первых, на федеральном уровне все антиковидные ограничения отменены. Во-вторых, у нас провели Крестовско-Ивановскую ярмарку, где в одно время в одном месте собираются десятки тысяч человек. 20 августа в Кургане провели День города, на 27 августа в Шадринске запланирован День города. Как так? Почему эти мероприятия угрозы распространения коронавируса не несут, и только митинг нельзя провести из-за антиковидных ограничений? Считаем, что нас просто испугались, поэтому и принято данное политически ангажированное решение», — сообщил руководитель шадринского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Бухаров.

URA.RU направило запрос в администрацию Шадринска с просьбой прокомментировать решение по согласованию митинга. Ответ не поступил.

URA.RU писало, что в Шадринске в сквере Победы 30 августа планировали провести митинг против оптимизации городских больниц с количеством участников до 1000 человек. Ранее шадринские общественники и врачи выступили против объединения трех больниц. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил предотвратить слияние больниц Шадринска путем введения в России моратория на сокращение медучреждений и медработников.

Организаторам митинга в Шадринске мэрия предложила дождаться отмены постановления губернатора Курганской области №12 от 16 марта 2020 года фото: Александр Бухаров

Мэрия Шадринска не согласовала проведение митинга против объединения городских больниц фото: Александр Бухаров