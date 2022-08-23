Курганцы требуют, чтобы Шумков отменил реформу больниц

24 августа 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Шадринцы готовят открытое письмо губернатору и начинают сбор подписей под обращением президенту фото: Никита Телиженко Жители Шадринска Курганской области направят открытое письмо губернатору Вадиму Шумкову с требованием отменить процесс оптимизации медицинских учреждений. Об этом заявил руководитель шадринского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Бухаров на пресс-конференции в Кургане, передает корреспондент URA.RU. «Система здравоохранения Курганской области серьезна больна: по нехватке медперсонала мы на первом месте в России. Также регион лидирует по количеству смертности от рака. Необходимо создать шаговую доступность медучреждений. Вместо этого после закрытия онкологического отделения жители вынуждены искать помощи за пределами Шадринска. Митинг против оптимизации больниц, который должен был пройти в Шадринске 30 августа, нам не согласовали. В связи с чем мы направим письмо против оптимизации на имя губернатора Курганской области и начинаем сбор подписей под обращением к президенту и министру здравоохранения», — сказал Бухаров. Бухаров отметил, что в Шадринке уже сократили несколько отделений — онкологическое, кардиологическое, закрыли родильный дом. Сейчас планируют объединить три разноплановые больницы — Шадринскую БСМП, поликлинику и детскую больницу. При этом депздрав не предоставил информацию о финансовом состоянии этих учреждений. URA.RU писало, что мэр Шадринска не разрешил жителям устроить митинг против оптимизации больниц. Ранее шадринские общественники и врачи выступили против объединения трех больниц. Также шадринцы жаловались Путину на развал медицины. В депздраве заявляют, что реорганизация больниц в Курганской области позволит пациентам получать специализированную медпомощь в межрайонных больницах, не выезжая в областной центр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Шадринска Курганской области направят открытое письмо губернатору Вадиму Шумкову с требованием отменить процесс оптимизации медицинских учреждений. Об этом заявил руководитель шадринского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Бухаров на пресс-конференции в Кургане, передает корреспондент URA.RU. «Система здравоохранения Курганской области серьезна больна: по нехватке медперсонала мы на первом месте в России. Также регион лидирует по количеству смертности от рака. Необходимо создать шаговую доступность медучреждений. Вместо этого после закрытия онкологического отделения жители вынуждены искать помощи за пределами Шадринска. Митинг против оптимизации больниц, который должен был пройти в Шадринске 30 августа, нам не согласовали. В связи с чем мы направим письмо против оптимизации на имя губернатора Курганской области и начинаем сбор подписей под обращением к президенту и министру здравоохранения», — сказал Бухаров. Бухаров отметил, что в Шадринке уже сократили несколько отделений — онкологическое, кардиологическое, закрыли родильный дом. Сейчас планируют объединить три разноплановые больницы — Шадринскую БСМП, поликлинику и детскую больницу. При этом депздрав не предоставил информацию о финансовом состоянии этих учреждений. URA.RU писало, что мэр Шадринска не разрешил жителям устроить митинг против оптимизации больниц. Ранее шадринские общественники и врачи выступили против объединения трех больниц. Также шадринцы жаловались Путину на развал медицины. В депздраве заявляют, что реорганизация больниц в Курганской области позволит пациентам получать специализированную медпомощь в межрайонных больницах, не выезжая в областной центр.