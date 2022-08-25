Путин: доходы России растут, несмотря на санкции Запада

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия стабилизировала свою экономику, отметил Владимир Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Несмотря на западные санкции и действия «завистников» доходы российского бюджета увеличились. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени. Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», — сказал Путин.

Страны Запада ввели экономические санкции против России в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что экономический «блицкриг» против России провалился. Вместе с тем глава государства отметил, что экономически риски для России сохраняются. Путин заявил, что власти смогли минимизировать последствия антироссийских санкций, пишет RT.

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Несмотря на западные санкции и действия «завистников» доходы российского бюджета увеличились. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». «Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени. Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», — сказал Путин. Страны Запада ввели экономические санкции против России в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что экономический «блицкриг» против России провалился. Вместе с тем глава государства отметил, что экономически риски для России сохраняются. Путин заявил, что власти смогли минимизировать последствия антироссийских санкций, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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